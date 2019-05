Vinyylien myynti voimakkaassa kasvussa – helsinkiläinen Joonas hurahti vinyyleihin ja hankki levysoittimen: "Musiikki on paljon mukavampaa, kun se on fyysistä"

– Vinyylissä on tunnelmaa. Varmaankin se tulee yhä kasvattamaan suosiota. Tanskassa vinyylin myynti on suurempaa kuin CD:n myynti, kertoo toiminnanjohtaja Antti Kotilainen Musiikkituottajat IFPI:stä.

Kivijalkakaupoilla menee hyvin

Vinyylien ja CD-myynin osuus äänitemarkkinoista on nyt 14 prosenttia ja suoratoistopalveluiden 86 prosenttia. – Isot nimet eivät myy kappalemääräisesti niin paljon, mutta toisaalta on tultu siihen, että striimataan yhtä kappaletta ja meiltä paljon ostetaan levykokonaisuuksia, toteaa kauppias Kari "Nipa" Nissi Levykauppa Keltaisesta jäänsärkijästä.

Joona hurahti vinyyleihin



– Mielestäni musiikki on paljon mukavampaa, kun se on fyysistä eikä pelkästään digitaalisia ykkösiä ja nollia. Vinyylin pyörittämisessä on se tunne siitä, että sinulla on musiikkia kädessäsi. Totta kai se äänenlaatukin on aina parempaa. Lisäksi ne näyttävät komeilta kirjahyllyssä, luettelee Pikkarainen.