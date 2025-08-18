Uuden Musiikin Kilpailu alkaa – biisihaku aukesi

Ylen Uuden Musiikin Kilpailun hakuaika alkaa tänään.

Ylen Uuden Musiikin Kilpailu hakee jälleen euroviisuedustajaa Suomelle. UMK on Ylen järjestämä kaikille musiikintekijöille avoin laulukilpailu. Haku alkaa tänään 18.8. ja hakulomake on auki Ylen sivustolla. Hakuaikaa on vain sunnuntaihin 24.8. asti.

Järjestyksessään 15. Uuden Musiikin Kilpailu, UMK26, järjestetään Tampereen Nokia Arenalla 28.2.2026. Mukaan valitut artistit ja biisit julkistetaan perinteisesti tammikuussa.

UMK:n biisi- ja artistivalinnoista vastaa tänäkin vuonna useampi raati. Suurin vaikutusvalta on musiikin ammattilaisista koostuvalla raadilla, jonka puheenjohtajana toimii YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen.

Ammattilaisraadin lisäksi valintoihin vaikuttavat viisi yleisöraatia, joihin kutsutaan joukko eri alojen edustajia. Viime vuonna lanseerattu raatiuudistus oli onnistunut ja sitä jatketaan myös tänä vuonna, kertoo Yle tiedotteessaan.

– UMK:ssa ei ole genrerajoituksia ja toiveissa onkin saada mahdollisimman monipuolinen biisikattaus ammattilais- ja yleisöraatiemme ruodittavaksi, Hakanen sanoo.

Voittaja sitoutuu edustamaan Suomea vuoden 2026 Euroviisuissa ja tuottamaan voittokappaleesta EBU:n sääntöjen mukaisen version.

UMK on vuosi vuodelta noussut merkittävämmäksi suomalaisen musiikin näyttämöksi.