Suomessa aloitettiin vinyylilevyjen valmistus lähes 30 vuoden tauon jälkeen – katso videolta, miten muovirakeesta puristetaan LP-levy

Yrityksen toimitusjohtaja Lupu Pitkänen on helpottunut, kun ensimmäiset levyt pääsivät matkaan asiakkaalle. Levypuristamon perustaminen on ollut hänelle pitkäaikainen haave, sillä hän on tehnyt itsekin musiikkia jo 90-luvulla, jonka halusi ikuistaa vinyylille. Tuolloin Suomessa ei enää vinyylejä valmistettu.