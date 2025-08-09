Näitkö tavallista punaisemman auringonlaskun lauantai-iltana? Tässä syy

Auringonlaskun punainen väri selittyy Kanadan maastopalojen savuilla, kertoo Ilmatieteenlaitos.

Suomen ylle kantautui savua lauantai-iltana, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Savun vuoksi auringonlasku on voinut näkyä paikoittain tavallista punertavampana.

Pohjois-Amerikasta Kanadan laajoista maastopaloista kantautunutta savua oli jo aiemmin saapunut Etelä- ja Keski-Ruotsin ylle.

0908 Aurinko 2Useat MTV Uutisten lukijat tallensivat poikkeuksellisen auringonlaskun kameroilleen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomessa savu ei aiheuta vaaraa ihmisille tai luonnolle, koska se on riittävän korkealla ilmakehässä. Ilmanlaatu oli lauantaina suurimmassa osassa maata hyvä.

Savua oli lauantai-iltana eniten Etelä-Suomessa, josta se voi levitä viikonlopun aikana myös maan pohjoisosiin.

