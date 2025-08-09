Mopomiitissä vakava loukkaantuminen – poliisi vetoaa vanhempiin

Ensisijainen vastuu alaikäisten kuljettamien mopojen kunnosta, valoista ja rekisteröimisestä on vanhemmilla, muistuttaa poliisi.Mikko Lieri / All Over Press
Julkaistu 42 minuuttia sitten
Nelli Hyttinen

nelli.hyttinen@mtv.fi

Mopomiitissa vakavasti loukkaantunut nuori on kuljetettu pelastushelikopterilla sairaalaan.

Mopoilija loukkaantui vakavasti mopomiitissa sattuneessa kahden mopon kolarissa Nivalassa.

Toinen isommalla mopolla ajanut nuori ajoi keulat pystyssä, eikä havainnut sivusta tullutta pienemmällä mopolla liikenteessä ollutta nuorta ja törmäsi tähän.

Loukkaantunut kuljetettiin pelastushelikopterilla Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Toinen mopoista oli rekisteröimätön.

Vastuu mopoista vanhemmilla

Poliisi vetoaa vanhempiin mopojen ajokunnon valvomisessa. 

Ensisijainen vastuu alaikäisten kuljettamien mopojen kunnosta, valoista ja rekisteröimisestä on vanhemmilla.

Erityisen paljon poliisille tulee ilmoituksia kovaäänisistä mopoista, jotka aiheuttavat häiriöitä keskustoissa.

