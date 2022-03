Viranomaiset eivät kyenneet pelastamaan Latokartanon perhesurman uhriksi joutunutta 12-vuotiasta poikaa: "Valitettavasti tämä on uusi Vilja Eerika"

– Äiti oli hyvin epävakaa käytökseltään. Meille naapureille oli jo pitkään selvää, että äiti on vaaraksi naapureille, naapureiden lapsille ja omalle lapselleen. Sen olisi pitänyt olla selvää viranomaisillekin, yksi naapurissa asuva nainen kertoo.

37-vuotias nainen ehti asua poikansa kanssa Latokartanossa runsaan parin vuoden ajan. Sitä ennen he olivat asuneet toisella asuinalueella Helsingissä. Ongelmia oli ollut sielläkin.

– Ne kirjoitukset aiheuttivat varmasti ahdistusta ja häpeää lapsessa. Tässä kohtaa olisi ollut aihetta välittömästi ottaa lapsi pois äidiltään ja toimittaa myös äiti avun piiriin sillä perusteella, että hän on vaaraksi muille.

Sekavia kirjoituksia somessa

Naapureille oli päivänselvää, että murhasta epäilty nainen kärsi jonkinasteisista psyykkisistä häiriöistä. Nainen kirjoitti avoimesti sosiaaliseen mediaan, että hänellä on sairaus, johon hän syö lääkkeitä.

Poliisit tuttu näky perheen luona

Poliisit kävivät usein sosiaaliviranomaisten kanssa perheen luona. Usein he veivät pojan mukaansa, mutta hänet palautettiin aina takaisin kotiin äitinsä luo, usein jo muutamaa päivää myöhemmin. Pahimpina päivinä poliisit kävivät useita kertoja naisen luona.

Lastakin välteltiin turvallisuuden takia

– On varmasti totta, että poikaa välteltiin, koska ei kukaan vanhempi halua, että oma lapsi on tekemisissä tällaisen vanhemman lapsen kanssa. Kun ihminen on harhoissaan, hän voi tehdä mitä vain. Kaikki ovat halunneet vetäytyä pois oman turvallisuutensa takia, yksi nainen kertoo.