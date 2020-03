Viking Sallyn murhamysteeri on ratkaisua vaille valmis, mutta poliisilla ei ole aikaa viedä tutkintaa maaliin – "Ei siinä auta itkeä tai vinkua"

Silmitöntä väkivaltaa

Mutkia tutkinnassa

Murha on pysynyt mysteerinä vuosikymmeniä, mutta nyt poliisi uskoo, että tekijä on vihdoin löytynyt. MTV Uutiset kertoi epäillystä ensimmäisen kerran viime syyskuussa . Loppuvuodesta poliisi arveli jo , että esitutkinta saadaan vihdoin valmiiksi alkuvuoden aikana.

– Ovista ja ikkunoista tulee uusia juttuja koko ajan, ja niihin on pakko reagoida. Meidän on hoidettava ne lakisääteisten aikarajojen puitteissa, tai olemme itse syytettyjen penkillä, Soikkeli tiivistää.

– Vanhat tapaukset jäävät väkisinkin odottamaan, että meillä on aikaa palata niiden pariin. Tällaista tämä on ollut vuosikaudet, eikä tässä ole mitään uutta. Teemme työtämme resursseilla, jotka yhteiskunta on meille antanut, eikä siinä auta itkeä tai vinkua, hän sanoo.

– Emme me tahallaan vetkuttele tai viivyttele. Ei voi tehdä enempää kuin pystyy. Se vain on kylmä totuus.

Loppusilausta vaille valmis

Murha on kuitenkin asiana painava, ja Soikkeli uskoo, että tapaukselle löydetään aikaa vielä tänä keväänä. On löydettävä.

– Ennustaja en ole, mutta luissa on sellainen tutina, että kyllä me saamme tämän vielä kevään aikana pakettiin. Meillä on toki muitakin vakavia asioita hoidettavana, mutta tämä on tietysti omaa luokkaansa.