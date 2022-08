Viittä maakuntalentoa on tuettu verovaroin jo 40 miljoonalla eurolla, vaikka matkustajia ei ole

Valtio on ylläpitänyt viittä Finnairin hylkäämää reittiä viime vuoden maaliskuusta lähtien ostopalveluna. Kokkolaan, Kemiin, Joensuuhun, Jyväskylään ja Kajaaniin. Lentoja on tuettu verovaroin jo 40 miljoonalla eurolla.

– Näitä on tuettu, jotta alueelta olisi paremmat yhteydet Helsinkiin. Erityisesti yritysten viennin takiahan tätä on tehty, jotta yritykset pääsevät maailmalle, Eklund perustelee.

Vain muutamia matkustajia

– Tällä hetkellä niitä on kuitenkin seitsemällä lentoasemalla Finavian 20 lentoasemasta. Eli koronan aikana niiden lentoreittien määrä, jotka pyörivät julkisella tuella on kasvanut merkittävästi, Jolkkonen kertoo.

Miljoonatuet lentoyhteyksille jatkuvat vielä vuoden

– Varmasti jossakin tilanteessa on niin, että nopea raideyhteys voi korvata jonkun lentoyhteyden, mutta varmasti meillä on tulevaisuudessakin tarve lentää. Meillä on iso maa, jossa on harva asutus ja pitkiä etäisyyksiä niin varmasti lentämistä tulee olemaan tulevaisuudessakin, Rantala sanoo.