Viisi maakuntakenttää oli puoli vuotta ilman lentoja viime vuonna – lentoliikenteen kilpailutus koronan kurittamille kentille päättyy tänään

Puoli vuotta kului ilman lentoja

Minimivaatimus kaksi lentoa päivässä

Vähimmäisvaatimuksena on ollut, että tarjouksen jättävä yhtiö sitoutuu lentämään kaksi edestakaista vuoroa arkipäivisin. Muutamilla reiteillä paikkamäärän on oltava vähintään 50, osassa 29. Yhdensuuntaisille lentolipuille on asetettu 200 euron hintakatto ja edestakaiselle matkalle maksimihinta on 300 euroa.