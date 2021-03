Suomi tukee kotimaan lentoliikennettä – korona on tyhjentänyt koneet

Tukea viidelle kentälle – Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toteuttamat kilpailutukset lentoliikenteestä Jyväskylään, Joensuuhun, Kajaaniin, Kokkolaan ja Kemiin ovat loppusuoralla. – Tarjouspyynnössä liikenteen ajankohdaksi on määritetty 19.4.–31.12.2021. Hankintaan on varattu 11,5 miljoonan euron määräraha. – Liikennöintiin kuuluu lähtökohtaisesti kaksi edestakaista lentoa Helsinkiin arkipäivisin. – Joensuuhun sekä Kemin ja Kokkolan kolmiolennolla kulkevien koneiden tulee olla vähintään 50-paikkaisia. Jyväskylään ja Kajaaniin riittää 29 paikan kone. – Yksisuuntainen lippu saa maksaa matkustajalle enintään 200 euroa, meno–paluu 300 euroa. – Ensi vuonna liikenne on tarkoitus järjestää taas markkinaehtoisesti. Finnair on kuvaillut reittejä heikosti kannattaviksi. – Kilpailutuksiin osallistui viisi yritystä. Traficom valitsee voittajat alkavalla viikolla.