Syöttöliikenne tuo toivoa koronan hyydyttämälle Itä-Suomen ilmailulle

– Meillä on varausjärjestelmä, joka avataan tämän kuun viimeisellä viikolla ja lennot on tarkoitus aloittaa heti marraskuun alusta 20 minuuttia on lentoaika ja siitä sitten jatkolla pääsee Helsinkiin Finnairin kyydissä. sanoo toimitusjohtaja Mikko Lahti JS Aviationista.

Lennot tehdään tällä 8-paikkaisella Piper liikelentokoneella, joka on viime talvina lennättänyt revontulituristeja Lapissa. Nyt sekin bisnes on kuralla ja uusi liiketoiminta onkin tervetullut.

Joensuun liikenne kasvanut

Itä-Suomessa on ihmetelty Finnairin halua korostaa viestinnässään esimerkiksi Joensuun lentojen kannattamattomuutta, vaikka liikenne on kasvanut. Sekin on jäänyt matkustajille hämäräksi mikä osuus reitistä on kannattamatonta, onko se Joensuu-Helsinki väli, vai kenties jatkolento siitä jonnekin ulkomaille.