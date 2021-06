Kanta-Hämeen sairaalaepidemiassa kuoli poikkeuksellisen moni, ja suuri osa oli jo saanut rokotteen – näin ylilääkäri selittää karuja lukuja

Kanta-Hämeen keskussairaalan sairaalaepidemioihin liittyvässä tartuntaketjussa on todettu tähän mennessä noin sata tartuntaa. Tartunnan saaneista 17 on kuollut.

Infektioylilääkäri Janne Mikkolan mukaan epidemiatilanne keskussairaalassa on nyt rauhoittumassa.

— Viimeisestä potilaalla tavatusta yllättävästä sairastumisesta on kulunut yli viikko ja osasto on vakaa. Karanteenissa olevia altistuneita on koko ajan pienempi joukko. Sairaala pääsee toivon mukaan ensi viikon aikana palaamaan lähes normaaliin toimintaan, Mikkola sanoo.