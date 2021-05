Johtajaylilääkäri MTV:lle Kanta-Hämeen sairaalaepidemiasta: "Lähes kaikille tartunnan saaneille oli annettu jo koronarokote"

Kanta-Hämeen sairaalaepidemioihin liittyvässä tartuntaketjussa on todettu yli 90 koronatapausta. Tartunnan saaneista 11 on kuollut.

Sairaalaepidemian aiheuttajaksi on varmistunut koronaviruksen intialainen muunnos, jonka tartuttavuus on muita variantteja korkeampi.

– Nyt kun toissapäivänä saimme tiedon, että kyseessä on Intian variantti, joka on ollut lähtökohtaisesti vielä toukokuun alkupuolella harvinaisuus, niin ainoat järkevät todennäköisyydet ovat, että kyseessä on ollut ketju, joka on saanut alkunsa aikaisemmin ja nämä kolme tapausta kaikki liittynevät toisiinsa.