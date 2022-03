Heiluva häntä ei aina tarkoita, että koira on iloinen: "Tärkeä myytti murrettavaksi"

Ihmisillä on ymmärryksessään petrattavaa, sillä tuppaamme sekä inhimillistämään että selittämään lemmikin eleitä väärin. Klassisin esimerkki on koiran heiluva häntä.

– Heiluva häntä ei aina tarkoita, että koira on iloinen. Tämä on mielestäni tärkeä myytti murrettavaksi, Sydänheimo sanoo.

Mitä kaikkea heiluva häntä kertoo?

– Jos koira on iloinen, se on rento. Sillä on rennot kasvot, korvat, se näyttää iloiselta. Kun se on pelokas, se on jäykkä, köyristynyt, korvat ovat luimistuneet, ilme näyttää huolestuneelta. Häntä on loppupeleissä hyvin pieni osa eleitä, Sydänheimo kuvaa.