Voiko pyykkikoneen sammuttaa kesken ohjelman? – "Ero tiskikoneisiin on siinä, että..."

Sammutus onnistuu – luukkua ei saa auki, jos pesu on alkanut

– Ero tiskikoneisiin on siinä, ettei luukkua voi avata, kun pesu on alkanut. Pyykinpesukoneissa riski sille, että pesuvesi valuisi ympäriinsä, on liian suuri, Gigantin myyntipäällikkö Teemu Eronen sanoo.