Miksi pyykinpesukoneen viimeinen minuutti kestää "ikuisuuden"? Asiantuntija paljastaa suurimman syyn minuutin venymiseen

Koneet toimivat osittain "arvausalgoritmeilla"

Muun muassa pyykinpesukoneita valmistavan Electroluxin koulutuspäällikkö Johan Liljeström kertoo, että pesukoneiden äly on suuntaa antava, eikä aika koskaan ole absoluuttinen.

– Yleisemmin liittyy siihen, että näissä laitteissa on määräautomatiikka, joka täsmentää pesua. Se on aika tekninen asia, millä laite mittaa pyykin määrää. Koneissa on paljon eri komponentteja, jotka sitä tekevät, ja ne toimivat eräänlaisilla arvausalgoritmeilla.