Voiko kylpyhuoneen pikkumaton pestä pyykkikoneessa? Älä riko pesukonettasi

– Hyvä kysymys, riippuu pesukoneesta. Pienen maton voi hyvin pestä, mikäli kone on tarpeeksi iso, kuten 7–8-kiloinen ja siitä ylöspäin, kertoo Gigantin myyntipäällikkö Teemu Eronen.

Liian raskas matto voi olla kohtalokas

Kidspot-sivusto varoitti lukijoitaan kylpyhuoneen maton pesemisestä koneessa: mikäli matossa on kumipohja, siitä voi irrota konetta tukkivia hiukkasia pesun aikana. Jos matto on kovin painavaa laatua kuivana, se on entistä raskaampi märkänä. Linkouksen aikana painava matto voi tehdä hallaa pesukoneen rungolle.