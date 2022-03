Viimeinen kuva kadonneesta Riinasta hämmentää – nuori nainen on täysin eri näköinen kuin aiemmin: Nämä asiat vakuuttivat poliisin hänen henkilöllisyydestään

Aiemmin julkaisematon valvontakamerakuva on herättänyt netissä laajaa keskustelua ja ihmettelyä siitä, oliko valokuvassa todellakin Riina Mäkinen. Nuori nainen oli kuvassa eri näköinen kuin niissä kuvissa, mitä hänestä julkaistiin katoamisen aikaan.

– Valvontakamerakuva vääristää hieman, mutta kuvassa on Riina. Hänen oma äitinsäkään ei ensin meinannut tunnistaa häntä, mutta tunnistamisessa auttoi esimerkiksi huivi, joka naisella on kädessään. Äiti tunnisti huivin.

Muistuttaa miehen silloista tyttöystävää

– Pihakuvista on varmuudella tunnistettu, että niissä näkyy mies ja Riina. He tulivat paikalle autolla ja lähtivät pois samalla autolla.

Verkossa on keskusteltu laajasti myös siitä, että nainen muistuttaa paljon miehen silloista tyttöystävää. Wahe myöntää väitteen todeksi.

– On totta, että nainen muistuttaa miehen silloista tyttöystävää, mutta varmuudella kuvassa ei ole hän. Tyttöystävä oli tuohon aikaan töissä. Tämän kuvan kanssa tehtiin töitä pitkään, mutta voin varmuudella sanoa kuvassa olleen Riina. Hän oli tuohon aikaan aika eri näköinen kuin niissä kuvissa, joita hänestä on julkisuudessa nähty, Wahe sanoo.

Miestä ei epäillä henkirikoksesta

Viimeinen varma silminnäkijähavainto Mäkisestä on syrjäiseltä metsätieltä 10. toukokuuta alkuillasta. Koiranulkoiluttaja oli nähnyt, miten metsän laidalta oli noussut sankkaa savua. Saavuttuaan paikalle, josta savu nousi, hän näki auton, joka oli tulessa. Auton luona seisoivat mies ja nainen, jotka olivat yltä päältä noessa.

Poliisin mukaan tutkinnassa on pystytty sulkemaan riittävällä varmuudella pois se mahdollisuus, että Riinan seurassa ollut mies olisi surmannut tämän.

– Totta kai poliisilla oli koko ensimmäisen kesän päätutkintalinjana se, että tällä miehellä oli osaa Riinan katoamiseen ja mahdollisesti hän olisi Riinan surmannut. Mutta tässä on pystytty erinäisten faktojen kautta sulkemaan pois tai ainakin pitämään hyvin vähäisenä mahdollisuutena, että hän olisi tässä henkirikokseen syyllistynyt, Wahe sanoo.

Maasto haravoitu todella tarkkaan

– Kun siellä metsässä kulkee fyysisesti, ymmärtää, että siihen kivikkoiseen maastoon ei olisi pystynyt riittävän hyvin hautaamaan ihmistä. Jos siihen maahan kaivaa kuopan ja peittelee ruumiin, se näkyisi vielä kahden vuoden päästäkin. Maasto on haravoitu moneen kertaan ja siellä on ollut satoja ihmisiä etsimässä Riinaa.

Metsän keskellä on myös suolampi, mutta sekin on tutkittu tarkasti.

– Lampi on käyty läpi moneen kertaan kaikuluotaimilla ja ruumiskoirilla. Sinne on käytännössä mahdotonta upottaa ihminen, koska joutuisi ensiksi kahlaamaan itse puoliväliin lampea.

Uskottavia kertomuksia

Poliisi on puhuttanut Riinan seurassa ollutta miestä useita kertoja naisen katoamiseen liittyen. Viimeksi miestä kuultiin viime kesän lopulla.

– Hänen kertomuksensa ja aikaikkunat on pystytty tarkistamaan ja ne pitävät paikkaansa. Hän on kertonut johdonmukaisesti asioista joka kerta samalla tavalla. Kaikki hänen tekstiviestinsä tukevat myös hänen tarinaansa.

– On ihan ymmärrettävää, että jos kadonneen viimeinen seuralainen on kaveri, jolta löytyy ase, niin ihmiset ajattelevat, että hän on surmannut tämän. Mekin pidimme sitä vahvana vaihtoehtona, mutta tutkinnassa sille vaihtoehdolle ei ole löytynyt tukea, Wahe sanoo.