Viime vuoden loppukvartaalin lukuja pöytään: Rovion Angry Birds -tuotteista irtosi edelleen kasvua

Remedyn vauhdikas loppuvuosi toi kovaa kasvua

Yhtiö ilmoitti myös kehittävänsä Alan Wake 2- peliä. Epic Gamesin on määrä julkaista se ensi vuonna. Lisäksi Remedy allekirjoitti sopimuksen kiinalaisen Tencentin kanssa yhteistyömoninpelistä koodinimellä Vanguard.

Kustannusten nousu rasitti Tokmannin loppuvuotta

Rautiaisen mukaan strategia ja siinä määritellyt kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti. Tuotteiden määrää on kasvatettu ja yhtiö on hankkinut suuremman kokoluokan myymälän. Kaikkiaan Tokmannilla on lähes 200 myymälää ympäri Suomen.