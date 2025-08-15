Matalat sähkön hinnat painoivat Fortumin tulosta

Fortumin lippu maaliskuussa 2021
Energiayhtiö Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto puolittui.
Julkaistu 35 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Energiayhtiö Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto puolittui huhti-kesäkuussa viime vuoden vastaavan ajankohdan 233 miljoonasta eurosta tämän vuoden 115 miljoonaan euroon.

Yhtiön mukaan sähkön alhaiset tuotantomäärät ja markkinahinnat painoivat tulosta. 

Yhtiö kertoo tulostiedotteessaan, että tämän vuoden kokonaistuotantomäärän odotetaan olevan selvästi normaalitason alapuolella.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo tulostiedotteessa, että sähkön pohjoismainen kysyntä kasvoi maltillisesti edellisvuodesta. Teollinen kysyntä puolestaan oli edelleen hieman energiakriisiä edeltävän tason alapuolella.

Lisää aiheesta:

Nesteen liikevoitto laski – yritys ennakoi epävakauden jatkuvanFortumin tulos yli kaksinkertaistui loppuvuonna – taustalla tytäryhtiö Uniperin vahva suoritusFortumin tulos laski, mutta liikevaihto nousi roimasti – Uniper raportoitiin ensimmäistä kertaa tytäryhtiönäFortumilta valtava tulosparannusAlhainen vesivoimatuotanto painoi Fortumin tulosta Fortumin tulos putosi - yhtiö jatkaa leikkausohjelmaansa
FortumTalousEnergia

Tuoreimmat aiheesta

Fortum