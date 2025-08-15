Matalat sähkön hinnat painoivat Fortumin tulosta

Energiayhtiö Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto puolittui huhti-kesäkuussa viime vuoden vastaavan ajankohdan 233 miljoonasta eurosta tämän vuoden 115 miljoonaan euroon.
Yhtiön mukaan sähkön alhaiset tuotantomäärät ja markkinahinnat painoivat tulosta.
Yhtiö kertoo tulostiedotteessaan, että tämän vuoden kokonaistuotantomäärän odotetaan olevan selvästi normaalitason alapuolella.
Toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo tulostiedotteessa, että sähkön pohjoismainen kysyntä kasvoi maltillisesti edellisvuodesta. Teollinen kysyntä puolestaan oli edelleen hieman energiakriisiä edeltävän tason alapuolella.