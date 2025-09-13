Heinäkuussa alle 23-vuotiaiden EM-kultaa voittanut Ilona Mononen on kovan haasteen edessä 3 000 metrin esteissä Tokion MM-kisoissa.
Tästä linkistä näet Tokion MM-yleisurheilun ohjelman ja suomalaisurheilijat
Mononen, 21, juoksi viime kesänä Rooman EM-kisoissa komeasti kuudenneksi Suomen ennätysajalla, jota parasi vielä Pariisin olympialaisten alkuerissä. Aika 9.22,77 ei Pariisissa kuitenkaan riittänyt loppukilpailuun.
Tokion MM-näyttämöllä olisi paikka ottaa seuraava askel. Finaalipaikan vuoro?
– Uskoisin, että on SE-kunnossa, ja kyllä finaalipaikka melkein sitä SE:tä huutelee, MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä linjaa.
– Vauhtia tulee olemaan, mutta uskoisin, että llonalla on siihen (finaalipaikkaan) ihan mahdollisuudet.
Lue myös: ME-mies pudotti kovimman uhkaajansa MM-kisoista tekemättä mitään – Tommi Evilä hehkuttaa: "Valtikka kädessään"
Monosen kauden paras on Turussa Paavo Nurmen kisoissa juostu 9.29,52. Omaan ja Suomen ennätykseen on siis vielä matkaa, mutta Evilä näkee nuoren juoksijan tekemisen tähdänneen Tokion koitokseen.
– Kaikki on valmistanut siihen, että Tokioon rakennetaan kuntoa. Ruotsi-maaottelussa haettiin enemmän matkavauhtia ja kestävyyspuolta, kun juostiin vitonen sen sijaan, että olisi otettu riskiä, että 3 000 metrin esteissä tulee jotain haaveria.
– Kaikki on rakennettu Tokioon, mikä kertoo itseluottamuksen tasosta ja tavoitteellisuudesta nimenomaan aikuisten arvokisoissa pärjäämistä koskien.
Lue myös: Nyt jysähtää! Tässä on Suomen paras mitalisauma Tokiossa – "Saattaa lentää ihan minne vaan"
Evilä muistuttaa, että Mononen on onnistunut mainiosti arvokisoissa ja ottanut tällä kaudella voittoja tärkeissä kansainvälisissa koitoksissa. Nuorten EM-kullan lisäksi Mononen juoksi voittoon Universiadeissa.
– Havaittavissa tällaista huomattavaa taktista kypsyyttä huolimatta siitä, että on nuori urheilija kyseessä. Vauhtiakin löytyy kun sitä kysyntää on.
Naisten 3 000 metrin esteiden alkuerät juostaan maanantaina 15. syyskuuta. Loppukilpailu on vuorossa 17. syyskuuta.
2:43Tommi Evilä arvioi Suomen menestysmahdollisuuksia yleisurheilun MM-kisoissa – "Tilanne vähintäänkin kutkuttava".