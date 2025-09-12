Viime kaudella Tapparassa piipahtanut tshekkiläispuolustaja Andrej Sustr hakee paikkaa NHL-seura New York Rangersin riveistä.

NHL-toimittaja Frank Seravalli kertoo, että Sustr, 34, on tehnyt koesopimuksen Rangersin kanssa. Yli kaksimetrinen (201 cm) järkälepakki Sustr on mukana Rangersin harjoitusleirillä, joka alkaa ensi viikolla.

Sustr pelasi kahden edelliskauden ajan Euroopassa. Hän edusti ensin Kölner Haiea, minkä jälkeen hän liittyi HC Dynamo Pardubicen vahvuuteen. Sustr vaihtoi kesken viime kauden Tapparaan, jossa hän ehti pelata 38 runkosarjaottelua tehoilla 1+11=12. Pudotuspeleissä Sustrille ei merkattu pisteitä (9 ottelua, 0+0).

Sustr on edustanut aiemmin NHL:ssä Tampa Bay Lightningia ja Anaheim Ducksia. Hän pelasi edelliset NHL-ottelunsa kaudella 2021–22.

Sustrin Tappara-sopimus päättyi viime kevääseen.

Uusi NHL-kausi käynnistyy 7. lokakuuta. NHL-otteluita on nähtävillä myös tulevalla kaudella MTV Katsomossa sekä MTV:n kanavilla.



