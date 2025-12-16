Los Angeles Kingsin maalivahti Darcy Kuemper loukkaantui törmäyksessä Dallas Starsin Mikko Rantaseen.

Dallas Starsin suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen ajoi Los Angeles Kingsin maalille siniviivalaukauksen hetkellä jääkiekon NHL-ottelun ensimmäisessä erässä.

Kings-puolustaja Brian Dumoulin oli hienoisessa kontaktissa Rantaseen, joka törmäsi päin maalivahti Darcy Kuemperia. Kanadalaismaalivahdin luistimet olivat maalivahdin alueella mutta törmäys Rantasen kanssa tapahtui hivenen maalivahdin alueen ulkopuolella.

Jäähän kaatunut Kuemper kärsi ylävartalovamman ja joutui jättämään kaukalon. Rangaistusta tilanteessa ei tuomittu, mutta myöskään Dallasin tekemää maalia ei hyväksytty.

Rantanen jäi törmäyksen jälkeen kyselemään Kuemperin vointia.

Rantasen rosoiset otteet ovat tällä kaudella kuohuttaneet jääkiekkopiireissä. Mies johtaa NHL:n jäähypörssiä 67 rangaistusminuutilla. Hän sai marraskuussa kaksi ulosajoa taklauksistaan ja joutui yhden ottelun pelikieltoon.

New York Islandersin Aleksandr Romanov loukkaantui Rantasen rymistelyn jäljiltä ja saattaa joutua olemaan jopa koko loppukauden sivussa.

Rantanen oli alustamassa toisessa erässä 1–1-tasoitusta ja viimeisteli itse kolmannessa erässä 3–1-maalin. Dallas voitti 4–1.