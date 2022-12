Viikonloppuna nähtävä Lumikuningatar on Suomen oloissa ainutlaatuinen jääbaletti – "Ihminen osaa olla myös kaunis ja herkkä"

Lumikuningatar on klassisen kirjailijan todella klassinen satu.

Hyinen kylmyys on pilata ihmisluonnon parhaat puolet, hyvyyden, rakkauden ja onnellisuuden. Lopussa hyvä voittaa ja jää sulaa.

Kirjailija itse korosti, että hänen satunsa sopivat kaikenikäisille. Lumikuningattaren ohjaajan ja koreagrafin Reija Wäreen mukaan teos on hyvin ajankohtainen.

Lumikuningattaren musiikin säveltänyt Tuomas Kantelinen on samoilla linjoilla.

Lähes 500 tekijää – "Aikamoinen kimara"

Tuotanto on massiivinen, Suomen mittakaavassa jääesitysten saralla kenties ennennäkemätön.

Mukana on taitoluistelijoita, muodostelmaluistelijoita, tanssijoita, jääkiekkoilijoita ja näyttämötaiteen ammattilaisia. Tanssijat esiintyvät jääkengillä ilman luistimia.

Jäällä esiintyy yhteensä yli 50 esiintyjää, ja kaikkiaan teosta on ollut tekemässä 498 tekijää aina videotuottajista ompelijoihin.

Hän sanoo, että kilpataitoluistelun ja jääbaletin välillä on suuri ero. Ilmaisua on hiottu Reija Wäreen kanssa.

– Tässä täytyy näytellä vielä paljon enemmän [kuin kilpataitoluistelussa]. Tunnepuolella täytyy tehdä paljon isommin ja selkeämmin. Sanoisin, että kilpaurheilussa vedetään enemmän draivilla ja positiivisen kautta. Tässä sitten saa välillä mennä tosi synkkiinkin vesiin. Se on ollut ihan vapauttavaa, Lepistö sanoo.

Teoksen tekijäjoukko on varsin nimekäs.

Käsikirjoituksen on tehnyt Cirque de Soleil'n taiteellisena johtajana tunnettu Melissa A. Thompson.

Valosuunnittelijana ja visualistina on Mikki Kunttu.

Esityksen puvut on suunnitellut Erika Turunen .

Säveltäjä Kantelinen on parhaiten tunnettu varsin sinfonisesta tyylistään ja yli sadasta elokuvasävellyksestään. Lumikuningattareen hän pääsi tekemänään monenlaista musiikkia.

– Tässä on ihan superklassista, jos niin haluaa sanoa, mutta sitten on myös biittejä ja eri tyylejä. Itse asiassa tämä on aikamoinen kimara.