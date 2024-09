Tutustu Tanssii Tähtien Kanssa -pareihin

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjata käynnistyy 1. syyskuuta 17. tuotantokausi. Ohjelman juontavat jälleen Ernest Lawson ja Vappu Pimiä. Tansseja säestää Sami Pitkämön orkesteri solisteinaan Antti Koivula sekä Johanna Försti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tutustu tanssipareihin:

Arja Koriseva ja Valtteri Palin

Suomen iskelmätaivaan valovoimaisin viihdetaiteilija Arja Koriseva, 59, on monta kertaa harkinnut osallistumista ohjelmaan, mutta vasta nyt elämäntilanne ja aikataulu vihdoin sallivat sen. Erityisesti Korisevaa houkuttelee se, että hän pääsee haastamaan itseään lajin parissa, jossa on paljon tuttua – ja silti myös paljon uutta!

Edelleen aktiivisesti keikkaileva tähti on keikkaillut 13-vuotiaasta asti ja viihdyttänyt kansaa ympäri Suomen. Monenlainen tanssi on Korisevalle tuttua, sillä hän on nuoresta tytöstä lähtien tanssinut lavatansseja sekä tanhunnut. Työnsä puolesta hän on myös jatkuvasti tanssivan kansan ympäröimänä.

Korisevan parina parketilla on Valtteri Palin. Koriseva seurasi Palinin matkaa viime kaudella tarkasti ja oli onnellinen, kun hänelle ehdotettiin juuri Valtteria pariksi.

– Valtteri on nuori, upea ja lahjakas! Meillä oli jotenkin todella samanlainen energia, kun tavattiin. Jos minulle olisi annettu joku samanikäinen pariksi, en usko, että olisimme niin mielenkiintoinen kombinaatio! Mutta nyt minulla on nuori ja nälkäinen tanssipartneri – ja minäkin olen yhtä nälkäinen, vaikka vanhempi olenkin! Valtterillekin sanoin, että saa heitellä, nostella ja viskoa! Ei pidä varoa mitenkään, rohkeasti vaan, Koriseva kertoo tiedotteessa.

Koriseva kertoo olevansa erittäin sosiaalinen, ja se on ehdottomasti hänen suurimpia vahvuuksiaan. Hän rakastaa tutustua uusiin ihmisiin ja odottaa innolla sitä, että pääsee tutustumaan TTK:n tämän kauden tanssijengiin.

– Jotkut sanovat, ettei aikuisena voi saada uusia ystäviä – se on ihan puppua! Mä ainakin rakastan tutustua ihmisiin, ja siksi innolla hyökkään mukaan myös tähän porukkaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Gogi Mavromichalis ja Kia Lehmuskoski

Toimittaja ja juontaja Constantinos "Gogi" Mavromichalis, 37, lähtee TTK-kisaan avoimin mielin ja pilke silmäkulmassa. Hän luottaa ”flirttailevaan kreikkalaiseen lantioonsa”, joka saattaa ohjata katsojan ajatukset jonnekin muualle kuin täysin virheettömään tanssisuoritukseen parketilla.

Mavromichalis on nuorena tanssinut lähinnä yökerhoissa ja nautti jo silloin tanssin tuomasta vapautumisesta ja leikkimielisyydestä. Sosiaaliseksi ja vauhdikkaaksi itseään kuvaileva ja animaattoriksikin kouluttautunut esiintyjä ajattelee, että tanssi on kuin leikkiä, jota voi jatkaa vanhuuteen saakka.

Kilpailutilanteessa Mavromichalis pyrkii antamaan aina kaikkensa. Hän ei halua tuottaa kenellekään pettymystä ja saattaa olla joskus itselleen myös hieman ankara.

– Odotukset itseäni kohtaan ovat korkealla ja kyllähän se ketuttaa, jos on itse ollut huono. Joskus mailapeleissä on saattanut maila saada kyytiä, jos oma suoritus ei ole mennyt nappiin.

Kekseliäisyys ja into nousevat esiin Mavromichaliksen puhuessa erityistaidoistaan. Näistä taidoista tulee varmasti olemaan suurta apua tanssisalilla, kun Mavromichalis ja hänen tanssinopettajansa Kia Lehmuskoski lähtevät ottamaan paritanssin vaativia kuvioita haltuun.

– Minulla on into tehdä ja mennä, joten kaikki aina kiinnostaa, Mavromichalis kuvailee elämänasennettaan.

– Tanssii Tähtien Kanssa on ollut pieni haave jo pitkään ja nyt tuntuu oikealta hetkeltä laittaa lantio koville!

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Niina Lahtinen ja Sami Helenius

TTK:n katselu on pitkään ollut Niina Lahtisen, 44, ja hänen kahden lapsensa sunnuntai-iltojen yhteinen ihana traditio. Nyt näyttelijänä, käsikirjoittajana ja ohjaajana uraa tehnyt komedienne on lupautunut lähtemään itse parketin parrasvaloihin opettelemaan paritanssin saloja. Helpolla hän ei tule itseään päästämään, sillä Lahtinen kuvailee olevansa melko kilpailuviettinen ihminen, jonka sisällä asuu voitontahtoinen suorittaja. Kuitenkin odotettavissa on myös rutkasti hauskanpitoa, sillä Lahtinen on saanut ystävältään ja muutaman vuoden takaiselta TTK-voittajalta suuren lupauksen.

–Krisse Salminen on luvannut minulle, että tää on ihan huikeen hauskaa, Lahtinen kertoo.

Helposti innostuvan Niinan tanssinopettajaksi valikoitui TTK-konkari Sami Helenius, jota Lahtinen kuvailee pilke silmäkulmassa olevaksi herrasmieheksi. Tosin yksi pieni haaste Lahtisella on Heleniukselle heittää:

– Mä en ole ikinä oikein osannut paritansseja, koska mä en vaan kerta kaikkiaan osaa antaa miehen viedä.

Tanssi on kuulunut Riihimäeltä kotoisin olevan Lahtisen elämään jo lapsuudesta saakka. 13-vuotiaana hän liittyi nuorisoteatteriin, missä hän pääsi maistamaan muun muassa erilaisten kabaree- ja musiikkiesitysten hurmaa. On ollut myös lähellä, että tanssi olisi vienyt Niinan kokonaan mukanaan, sillä hän on 90-luvun lopussa esiintynyt legendaarisen Anita Hirvosen keikoilla osana show-tiimiä, johon kuului myös esimerkiksi Lahtisen läheinen ystävä Janne Kataja.

– Laivoilla esitettiin Anitan kanssa sellaista joulu-show'ta, jossa me oltiin lumiukkoja ja lahjapaketteja, Niina kertoo nauraen.

Huumorintajuinen Lahtinen ammentaa paljon positiivisesta elämänasenteesta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Mä olen aika eteenpäin suuntautuva ihminen eli en jää miettimään mitä nolouksia on joskus tullut tehtyä. Onnellisuuden salaisuus on se, että ei jää murehtimaan asioita.

Sami Uotila ja Claudia Ketonen

Näyttelijä Sami Uotila, 53, on monille tuttu Salatuista elämistä, mutta harva tietää hänen esiintyjän uransa alkaneen aluksi tanssin parissa. Uotila näki yläasteella kuinka uusi tanssityyli, breikkaaminen, aloitteli maailmanvalloitustaan. Hän päätti ottaa asian kotona puheeksi, ja pian Samin äiti veikin hänet tanssiopiston breikkitunnille.

Tanssin parissa meni useampi vuosi, mutta lopulta Uotila alkoi miettiä vakavissaan, aikooko hän keskittyä vain tanssiin. Hän totesi kuitenkin ensisijaisesti rakastavansa tarinankerrontaa.

–Marco Bjurström sanoi siinä vaiheessa mulle, että "nyt Sami loppu tuo pelkän lahjakkuuden varassa heiluminen, pitää alkaa treenata!" Päätin, että siirryn kohti näyttelemistä. Olin Ylioppilasteatterissa ensin, ja sitten pääsin Teatterikorkeakouluun. Kun valmistuin 1998 minulle tarjottiin paikkaa Salatuissa elämissä."

Sen jälkeen Uotilan ura on jatkunut näyttelemisen ja ohjaamisen parissa. Hänellä on pitkä kokemus näyttelijän työstä Helsingin Kaupunginteatterissa, tv-sarjoissa ja musikaaleissa. Joku saattaa tunnistaa myös Uotilan äänen Disneyn Autot-elokuvan Salama McQueenin roolista.

– Onhan näyttelemisestä myös tanssissa hyötyä. Tiedän ylipäätään millainen prosessi esiintymisessä on, jotta päästään maaliin. Vaikka en ikinä ole tanssinut vakiotansseja, niin ymmärrän sen matkan kohti lopputulosta.

Uotilan parina toimii Claudia Ketonen. Tanssimatkaltaan Uotila odottaa erityisesti sitä hetkeä, kun esitys on viimein hiottu maaliin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sä seisot siellä pimeässä ja odotat, että kohta on sun vuoro. Sitten mennään. Sen jälkeen tulee se euforinen helpotus, kun et kuollutkaan tanssin jälkeen.

Susani Mahadura ja Mikko Matikka

Uusien asioiden oppiminen on aina ollut lähellä Susani Mahaduran, 35,sydäntä. Hän kuvailee olleensa jo kouluaikoina se ykkösrivin hikari, joka usein meni kouluun aiemmin vain nähdäkseen lempiopettajansa ja päästäkseen kysymään tältä lisäkysymyksiä.

– Saatan olla siinä mielessä raskas, että tulen varmasti kulkemaan tanssiopettajanikin perässä kysellen miksi tämä liike menee juuri näin, Mahadura toteaa.

Susanin opettajana toimii TTK:n uusi ammattitanssija Mikko Matikka. Mahadura ja Matikka löysivät sielunkumppanuuden jo ensikohtaamisella.

– Mikko ilmestyi kuin aurinko nurkan takaa ja sanoi, että halataanpa sydämen puolelta. Tiesin heti, että tämä on mun tyyppi.

Herkäksi itseään kuvaileva Mahadura on unelma-ammatissaan median parissa. Hän on ohjannut dokumentteja, toimittanut radio-ohjelmia ja podcasteja sekä juontanut tv-ohjelmia. Monessa mukana ollut toimittaja-ohjaaja kuitenkin jännittää valtavan paljon yleisön edessä tanssimista, suoria lähetyksiä sekä jopa TTK-tuomareita.

– Jännitän ylipäätään sitä, että oppiiko tällainen rautakankikin tanssimaan, Mahadura toteaa nauraen.

Mahaduran tanssitausta rajoittuu lähinnä siihen, että hän rakastaa tanssia aamulla alasti peilin edessä lempibiisiensä tahdissa. Lapsena Mahaduran äiti halusi viedä tyttärensä balettitunneille, mutta kolmen veljen kanssa kasvaneena Susania kiinnosti enemmän hieman rajummat harrastukset ja äitinsä pettymykseksi hän päätyi vaihtamaan baletin judoon. Kun kutsu TTK-kisaan tuli, äiti kannusti epäileväistä Mahaduraa vastaamaan kutsuun myöntävästi. TTK:n myötä Mahadura aikookin korvata äidilleen kaikki menetetyt lapsuuden tanssinäytökset, ja äiti on jo luvannut tulla kannustamaan joka sunnuntai TTK-parketin reunalle.

Mahadura on läpikäynyt hiljattain uupumuksen ja päättänyt nyt löytää uudelleen ilon, spontaaniuden ja inspiraation elämäänsä sanomalla kyllä kaikkeen, mitä tulee vastaan.

– Se tarkoittaa myös sitä, että menen kohti häpeää ja epäonnistumisen pelkoa. Mutta ei elämä ole niin vakavaa, tanssitaan yhdessä ja pidetään hauskaa!

Isaac Sene ja Kastanja Rauhala

Musikaalisesti lahjakkaasta perheestä tanssiparketille ponnistaa artisti Isaac Sene, 27, joka on syntynyt Brysselissä ja viettänyt lapsuutensa Siilinjärvellä. Sene kuvailee olevansa tunteellinen ja empaattinen, mutta peräänantamaton. Rohkeus toteuttaa omia unelmia on vienyt Senen pitkälle, kuten esiintymään useille festivaaleille sekä rakastettuun Uuden Musiikin Kilpailuun.

Urheilullisella Senella on uskonnollinen tausta, ja lapsena hän ei juurikaan tanssinut, sillä tanssi oli heillä kiellettyä. Hän kuitenkin törmäsi Michael Jacksonin musiikkivideoihin ja vaikuttui niiden liikekielestä. Myöhemmin Sene alkoi käydä tanssimassa klubeilla ja löysi oman liikekielensä, josta tuli hänelle ominainen tapa ilmaista tunteitaan. Varsinaisilla tanssitunneilla Sene ei ole kuitenkaan juurikaan käynyt, ja siksi hän odottaa innolla TTK:ta ja pääsyä tanssin ammattilaisten oppiin sekä esiintymään heidän rinnallaan.

Senen tanssinopettajana toimii TTK:n uusi kasvo, ammattitanssija Kastanja Rauhala. Sene kokee päässeensä Rauhalan kanssa samalle aaltopituudelle heti ensikohtaamisesta lähtien. Hän uskoo heidän täydentävän toisiaan, sillä Sene saattaa välillä olla melkoinen taivaanrannan maalari, jolloin Kastanjan jämäkkä opetustyyli tulee tarpeeseen.

– Tarviin välillä tietynlaista valvontaa, mutta kun Kastanja antaa mulle tehtävän suoritettavaksi, niin mä lupaan tehdä sen ihan täysillä! Odotan innolla, että päästään Kastanjan kanssa tekemään yhdessä tätä.

Annimari Korte ja Matti Puro

Annimari Kortetta, 36, naurattaa, kun häneltä kysytään, mikä liike hän olisi: hänellä oli viime vuoteen asti hallussaan vuonna 2019 tehty 100 metrin aitojen naisten Suomen ennätys.

– Kyllä mä olisin se aidanylitysliike, kun jalka ojentuu suoraksi aidan yli ja tulee heti suorana alas. Ne liikkeet tuntuvat äkkinäisiltä, mutta tulevat minulta todella luonnostaan ja automaattisesti, Korte kertoo.

Vaikka olympialaisiakin kolunnut Pohjoismaiden mestari onkin päättänyt lopettaa aitauransa tähän kauteen, ei hän aio jäädä toimettomaksi. Silmissä siintää jo uusi ura rakkaan harrastuksen eli koirien valjakkourheilun parissa. Tällä hetkellä hän treenaa potkupyörällä siperianhuskynsä Cairon kanssa.

Tanssin suhteen Kortella ei puolestaan juurikaan ole kokemusta. Hän on viimeksi tanssinut vanhojen tansseja.

– En ole koskaan hirveästi halunnut esiintyä. Olen ollut todella ujo ja joutunut opettelemaan, että pystyn puhumaan julkisesti tai olemaan esillä. Olen silti aina halunnut oppia tanssimaan, mutta en vaan aikaisemmin ole uskaltanut.

Vaikka kokemusta juuri tanssista ei olekaan, niin nopeasti oppiminen on Korten vahvuuksia. Hän muistaa aitajuoksuvalmentajan aina kehuneen sitä ominaisuutta.

– Hän sanoi, että mulle voi huutaa kesken juoksemisen, että tee näin ja näin, ja minä korjaan liikkeen samantien. Ehkä se toimii tanssissakin?

Tanssinopettajana Kortella on TTK-konkari Matti Puro, jonka spesiaalina ovat lattarikoreografiat. Erityisesti näitä Korte odottaa innolla tulevalta kaudelta, sillä latinorytmit kuuluvat myös Korten musiikki-intohimoihin. Rakkaus latinorytmeihin syntyi, kun Korte treenasi aikoinaan Espanjassa FC Barcelonan riveissä.

Olli Halonen ja Kerttu Nieminen

Itseään isossa seurueessa introvertiksi ja hieman jopa kömpelöksi kuvailevan Olli Halosen, 36, vahvuus on se, että hän on aina tehnyt tosi paljon töitä. Unelmaansa musiikkibisneksessä pitkään tavoitellut, Savosta kotoisin oleva sympaattinen artisti on saanut opettajakseen tamperelaisen Kerttu Niemisen, jonka kanssa Halosen valtasi heti ensitapaamisesta lähtien rento ja helppo tunnelma. Juttukin lähti heti luistamaan.

Pohjola-suurhitistään tunnettu Halonen ei tunnusta olevansa tanssijatyyppiä ollenkaan. Hän uskoo, että vaikka hänen tanssitaustansa on lähestulkoon nollissa, niin ahkeruudella ja kovalla työllä saattaa jouluun mennessä olla ihan oikeasti hyvä tanssija. Halosen menneisyydestä löytyy yksi puolison kanssa vuosia takaperin käyty lattaritanssikurssi, jota seurasi se, että kun Halonen esitteli ensi kertaa kurssilla oppimiaan taitoja yökerhon tanssilattialla, totesivat bändikaverit Halosella olevan Savon rasvatuimmat lanteet.

TTK:n tiukkaakin tiukemmat tuomarit tai Suomen julkisin tanssikilpailu ei Halosta jännitä, sillä hän pysyy kilpailutilanteessa yleensä melko rauhallisena. Kilpailuhenkisyyden hän kanavoi mieluiten niin, että sekä hänellä itsellään että muilla ihmisillä ympärillä olisi mahdollisimman hauskaa. Halosta kiehtoo ajatus siitä, että hän voi keskittyä tulevan syksyn ajan tanssiin. Odotukset ovat korkealla.

– Luulen, että tästä tulee uniikki hetki mun elämässä ja varmasti myös ihan sairaan kivaa. Haluan, että tästä tulee sellainen syksy, jonka tuun muistamaan mun koko elämän.

Linnea Leino ja Anssi Heikkilä

Iloinen ja energinen Linnea Leino, 30, uskoo, että tulevissa tansseissa hänen vahvuutensa on eläytyminen sekä tarinoiden luominen tanssilattialle. Työssään näyttelijänä Leino on päässyt monipuolisesti tekemään erilaisia rooleja niin elokuvissa kuin tv-sarjoissa. Yksi uran kohokohta Leinolle on ollut näytellä pääosaa palkitussa Tytöt, tytöt, tytöt -elokuvassa, jonka tekemisen yhteydessä hän opetteli muun muassa taitoluistelua.

Kilpailuhenkisen Leinon opettajana toimii hallitseva TTK-mestari, eli viime TTK-kauden voittajaopettaja Anssi Heikkilä. Leinon ja Heikkilän ensikohtaaminen sujui erityisen railakkaasti ja TTK-studion käytävillä ennustetaankin, että nauru tulee raikumaan tämän tanssiparin tanssisalista. Molempia ajaa vahva voitontahto, mutta he aikovat myös muistaa pitää hauskaa.

– Ajattelen Anssista paljon hyvää ja luotan hänen ammattitaitoonsa täysin, Leino toteaa paristaan.

Kahdesti Jussi-palkittu Leino innostuu helposti, mutta lupaa myös tanssisyksyn edetessä muistaa nollata rankat tanssitreenit itselleen ominaisella tavalla.

– Tuun kyllä tasapainottamaan treenejä löhöämällä sohvalla, kattomalla telkkaria ja läyhäämällä kavereiden kanssa.

Eniten Leino odottaa TTK-kokemuksen jakamista kivan porukan kanssa ja sitä yhteishenkeä, jonka tämän kauden tanssiporukka tulee tanssisaleille luomaan. Jännitystäkin on hieman ilmassa, sillä voimistelutaustan omaavaa Linneaa pohdituttaa oman kropan jaksaminen. Leino toivoo tanssisyksyltä myös onnistumisen kokemuksia ja sitä, että hänelle syntyy erityinen suhde tanssiin.

– Tanssi on ihanaa, kaunista ja tunteellista. Vaikka en vielä sitä osaa, niin odotan innolla paritanssien oppimista.

Bess ja Marko Keränen

Suomen tämän hetken kuumin pop-tähti , 31, lähti mukaan TTK-kisaan pienen mutkan kautta. Hän oli jo kerran kieltäytynyt kutsusta täyteen kalenteriin vedoten, mutta kohtaaminen TTK-legenda Marko Keräsen kanssa sai Emma-palkitun artistin pyörtämään päätöksensä.

– Marko on aivan ihana! Tapasimme yksissä kuvauksissa ja meillä klikkasi heti. Siinä jutellessa tuntui, että nyt on tähdet silleen kohdillaan, että katellaanpa vähän uudelleen näitä aikatauluja, eläväinen Bess nauraa.

Musiikkiurallaan menestystä niittänyt ja Ram pam pam-hitillään ennätyksiä rikkonut Bess on ennenkin seurannut intuitiotaan. Vuonna 2015 muusikoksi Pop & Jazz Konservatoriosta valmistumisensa jälkeen Bess oli luovuttamassa musiikkiuransa suhteen, kunnes yllättävien sattumusten kautta hänen artistiuransa lähti räväkästi liikkeelle ja hän päätyi muun muassa Antti Tuiskun kiertueelle sekä supersuosittuun UMK-kilpailuun. Määrätietoiseksi itseään kuvailevan artistin ura on ollut siitä lähtien hittientäyteistä nousukiitoa, ja hän kokee siitä suurta kiitollisuutta päivittäin.

Tanssi on ollut osa Bessin elämää nuoruudessa sekä uudestaan aikuisena artistiuran nousun myötä. Kilpaurheilutaustainen Bess toteaa, että hänestä musiikki ja tanssi kuuluvat yhteen.

– Peloista huolimatta oon kulkenut määrätietoisesti mun unelmia kohti. TTK:lta odotan tanssin iloa, uusien taitojen oppimista ja itseni haastamista täysin eri tavalla kuin ennen!

Myötätuntoinen, mutta itsepäinen poptähti on työssään tottunut ottamaan koreografioita haltuun, mutta paritanssikokemusta hänellä on hyvin vähän.

– Olen verrattain nopea oppimaan, mutta jos vertaa minua ja ammattitanssijaa, niin hyvin usein vielä mietin mihin nämä kaikki raajat menevät siinä vaiheessa, kun tanssijoilla on jo koko koreografia hallussa.

Mika Saukkonen ja Liisa Setälä

Mika Saukkonen, 58, on yksi Suomen tunnetuimmista urheilutoimittajista ja tehnyt 30-vuotisen uran selostajana ja juontajana. Tanssijana hän kuvailee itseään termillä Lavatanssi miinus. Saukkoselta sujuu humppa ja valssi, mutta pitkänmatkan juoksijana hänellä on jäykkä lantio, ja miehen ainut huoli onkin, että miten sen lantion saisi liikkeelle. Tässä tehtävässä häntä on auttamassa hallitseva vakiotanssien Suomen mestari, TTK:n uusi tanssinopettaja Liisa Setälä.

Vahvan kilpailutaustan omaava Saukkonen sanoo suhtautuvansa tanssiin tosissaan, mutta ei kuitenkaan vakavasti. Vikkeläsanainen Saukkonen pohtii hetken, mikä liike kuvaisi häntä parhaiten.

– Se olisi varmaan pyöriminen. Kun pyöritään paljon, niin se sopii mulle.

Ihmisenä Saukkonen pitää itseään huumorintajuisena takapulpetin huutelijana. Hän on myös nuorenmielinen kotimaisen draaman ystävä, joka kiihtyy nopeasti, mutta myös lauhtuu yhtä nopeasti.

Saukkosen ammatilliset kohokohdat ovat jääkiekon MM-kisojen selostaminen ja tietysti upeiden urheilijoiden, kuten Usain Boltin, haastattelut. Tärkein ja isoin saavutus elämässä on kuitenkin omat lapset ja se, että perhe on pysynyt kasassa ja terveenä.

Saukkonen toivoisi oppivansa tanssimaan niin, ettei joudu koko ajan laskemaan mihin jalat menevät, ja että tanssi olisi tanssia eikä miettimistä.

– Tätä lajia en ole vielä kokeillut, niin kokeillaan nyt tätäkin. Katsotaan miten äijän käy.