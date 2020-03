Sata oppilasta joutui koronakaranteeniin – MTV tapasi rehtorin keskellä poikkeuksellista koulupäivää

– Tämä koulupäivä on tosiaan ollut poikkeuksellinen. Meillä on tällä hetkellä neljä luokkaa karanteenissa: koulun kaikki kuudennet luokat sekä yksi neljäs, 4B-luokka, kertoo normaalikoulun johtava rehtori Tapio Lahtero MTV:lle.

– Tietysti on havaittavissa, että oppilaita on poissa enemmän kuin tavallisena koulupäivänä. Meillä on ollut myös tietynlaisia informaatiotilaisuuksia. Muuten koulupäivä on sujunut normaalin arjen merkeissä.