Miten opetus järjestetään karanteenissa, entä yo-kirjoitukset tai opiskelijavaihdot? Opetushallitus laati ohjeet, miten varautua koronaviruksen poikkeustilanteisiin

Opetushallituksen mukaan koronasairastumisten vuoksi on pohdittava joustavia toimintamuotoja järjestää koulutyö ja varhaiskasvatus. Opetushallitus kehottaa varautumaan muun muassa sellaisiin tilanteisiin, missä oppilaita tai opettajia on poissa suuri määrä, oppilas tai henkilökunnan jäsen sairastuu kesken päivän tai opetusta on järjestettävä oppilaalle, joka on karanteenissa.