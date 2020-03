Käänne epidemiassa: Koronavirustartunnat Wuhanissa saattavat loppua jo tässä kuussa, sanovat Kiinan viranomaiset

Kiinassa on saanut koronaviruksen yli 80 000 ihmistä. Heistä yli 3 000 on kuollut.

Kiinan ulkopuolella eniten virustartuntoja on Etelä-Koreassa, missä yli 6 000 ihmistä on saanut viruksen ja 42 on kuollut. Euroopassa tilanne on pahin Italiassa, missä virukseen on kuollut 148 ihmistä.