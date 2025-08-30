Rebecca kasvoi ruotsalaisessa adventistien yhteisössä: "Oli järkyttävää olla naimisissa raiskaajan kanssa"

Ruotsissa Ekebyholmin seitsemännen päivän adventisteissa Rebecca kasvatetaan uskoon, jonka mukaan kuuliaisuus tuo pelastuksen. Kaikki kuitenkin romahtaa, kun hänen miestään epäillään useista törkeistä raiskauksista. Rebecca kertoo kokemuksistaan TV4:n dokumenttisarjassa.

Rebecca menee nuorena naimisiin, saa lapsen ja elää Raamatun mukaan. Hänet on kasvatettu ajattelemaan, että kuuliaisuus tuo pelastuksen. Naisen osana on palvella, vaieta sekä antaa anteeksi.

Rebecca on oppinut, että naisen rooli on selvästi miehen alapuolella ja että naisen ruumis kuuluu miehelle.

Kymmenen aviovuoden jälkeen Rebecca saa tietää, että poliisi etsii hänen miestään epäiltynä useista raiskauksista.

– Oli uskomattoman järkyttävää olla naimisissa raiskaajan kanssa, eikä tietää siitä, Rebecca kertoo Ruotsin TV4:n Seurakunta, tuomiopäivä ja raiskaukset -dokumenttisarjassa.

Myöhemmin Rebecca ymmärsi, että hänkin oli ollut uhri ja päättää myös tehdä rikosilmoituksen miehestään. Samalla hän alkoi kyseenalaistaa koko sitä maailmaa, jossa oli kasvanut.



– Järjestelmä on mädäntynyt juuriaan myöten. Se on jatkunut sukupolvesta toiseen, koska kaikki aina vaietaan, Rebecca kertoo dokumentissa.

Ruotsin adventtikirkko on esittänyt oman kannanottonsa dokumentin julkaisun jälkeen. Kirkko muun muassa pyytää anteeksi, ettei se ole pystynyt tukemaan Rebeccaa kriisin keskellä, mutta torjuu väitteet vaikenemisen kulttuurista.

Uutuusdokumentti suomalaisesta yhteisöstä

Suomalaiseen adventistien yhteisöön ja sen oppeihin pureudutaan elokuun lopussa julkaistussa Asian ytimessä.doc-sarjan dokumentissa Paratiisi vai painajainen.

Dokumentissa adventismiperheessä kasvanut ja kristillisen sisäoppilaitoksen käynyt Iriz Silander palaa juurilleen

Viime vuosien aikana Silander on haastatellut yli kahtakymmentä entistä ja nykyistä adventtikirkon jäsentä. Vaikka adventistiyhteisö on ollut Silanderille hyvä, kaikille se ei ole sitä ollut.

– Elämä yhteisön sisällä on täynnä sankaritarinoita, voimannuttavia kokemuksia ja lempeää elämää. Siellä on kuitenkin myös tarinoita, jotka ovat jätetty varjoon. Koin, että yhteisön sisällä kasvaneena ja journalistin uran valinneena, minun asiani olisi tuoda myös näitä tarinoita pinnalle, Silander ketoo.