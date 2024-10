Hanna ja Henri elävät Raamatun mukaisesti: "Muuta ei tarvita"

Ensitreffeillä puhetta uskosta

Henri kiinnostui uskonnosta 17-vuotiaana

– Se oli pisin kirja, minkä olin lukenut ja on varmaan edelleen. Se on ollut yksi parhaimmista päätöksistä, mitä olen tehnyt.

Raamattu riittää ohjeeksi

Hanna on kiitollinen omille vanhemmilleen ja helluntaiseurakunnalle, jossa hän on saanut kasvaa uskossa.

– Pidin siitä, että reformoidussa baptismissa ajatellaan, että Raamattu on kaikenlaisen opin ylin auktoriteetti. Se on riittävä ohje kristityn elämään. Muuta ei tarvita.

Raamatullinen vastuujärjestys

– Raamatussa on tietty järjestys, joka vaatii hieman selittämistä. Sen mukaan jokaisen miehen pää on Kristus ja mies on naisen pää eli siinä on tietty vastuujärjestys, Henri kertoo.