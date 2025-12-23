Käräjäoikeuden tavoin hovioikeus katsoi tuomittujen toimineen osana järjestäytynyttä rikollisryhmää.

Useiden ihmisten tuomiot kovenivat ruotsalaiseen Dödspatrullen-rikollisverkostoon liittyvässä huumejutussa. Helsingin hovioikeus antoi tuomionsa tiistaina.



Oikeuden mukaan tuomitut toivat suuria määriä huumausaineita Ruotsista Suomeen vuosina 2022–2023.



Maahantuontieriä oli kymmenen, joista ensimmäinen tuotiin maahan postitse ja seuraavat yhdeksän rekalla Tornion kautta Hämeenlinnaan ja pääkaupunkiseudulle. Oikeuden mukaan Suomeen tuotiin muun muassa yli sata kiloa marihuanaa, yli sata kiloa hasista sekä noin miljoona kappaletta Ksalol-tabletteja.



Huumeiden myynnistä saadun rikoshyödyn määrä oli oikeuden mukaan yli kaksi miljoonaa euroa.



"Laajamittainen ja järjestäytynyt"

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa 2024 kuusi ihmistä kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen törkeästä huumausainerikoksesta. Lisäksi jutussa annettiin tukku lyhyempiä vankeustuomioita.



Käräjäoikeuden mukaan kysymys oli poikkeuksellisen järjestäytyneestä huumausaineiden maahantuonnista. Osan syytetyistä rangaistuksia kovensi se, että käräjäoikeus katsoi heidän toimineen osana järjestäytynyttä rikollisryhmää.



Hovioikeus arvio tuomittujen toimintaa pääosin samoin kuin käräjäoikeus. Hovioikeus kuitenkin katsoi maahantuontierät erillisiksi rikoksiksi.



– Teoissa on ollut kysymys osallisuudesta laajamittaiseen ja järjestäytyneeseen huumausainekauppaan, kirjoittaa hovioikeus tuomiosta antamassaan tiedotteessa.

Viidelle enimmäisrangaistus

Hovioikeus ankaroitti Nassar Abdouraman Moussan, 27, Zakaria Said Mohamedin, 26, Mohamed Abdulkadir Okashen, 24, , 30, ja , 27, tuomion 13 vuoden enimmäisrangaistukseksi törkeistä huumausainerikoksista. Lisäksi hovioikeus korotti 23, tuomion kymmenen vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseksi ja , 23, tuomion kymmenen vuoden vankeusrangaistukseksi. Myös heidät tuomittiin törkeistä huumausainerikoksista.