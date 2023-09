Vihreiltä täystyrmäys hallitukselle: "Huuhaa-talouspolitiikkaa, todella kovia ja rumia keinoja"

– Siinä mielestäni näkyy sellaiset arvovalinnat, joissa leikataan heiltä, joiden ääni on kaikkein heiveröisin. Samaan aikaan ei vastata talouden suurimpaan haasteeseen eli työvoimapulaan. Se on mielestäni selkeästi Kokoomuksen rohkeuden puutetta sanoittaa Perussuomalaisille, että Suomi tarvitsee ihmisiä myös rajojemme ulkopuolelta, Virta sanoo.

Niinistö: Täyttä huuhaata

– Orpon hallitus leikkaa heikompiosaisilta ja nuorten koulutuksesta, koska se näkee, että heikommassa asemassa olevia ja nuoria kannustetaan ottamalla heiltä pois ja suurituloisia ihmisiä kannustetaan antamalla heille lisää. Tällä ei ole mitään tekemistä talouden alijäämän kaventamisen kanssa tai taloustieteen kanssa. Se on puhtaan ideologista politiikkaa, jossa tuloerojen kasvattaminen nähdään trickle-down [”alastihkunta”] – talousajattelun kannalta kannustavana. Se talousajattelu on taloustieteessä monesti todettu täydeksi huuhaaksi. Meillä on huuhaa-talouspolitiikkaa toteuttava hallitus, Niinistö sanoi puheessaan.