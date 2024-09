Vihreiden Virta: "Eikö hallitus ymmärrä päätöstensä vaikutuksia vai eikö se vain välitä?"

Olisi ollut myös toisenlainen vaihtoehto

– On hallitukselta täysin bluffia väittää, että on pakko tehdä kuten he tekee. Ei ole. Ei politiikassa ole ”pakkoja”, on vain arvovalintoja ja Vihreiden valinnat olisivat toisenlaisia. Tältä nyt näyttää se valtiovarainministeri Purran peräänkuuluttama politiikka ilman empatiaa – eikä velkaantuminen siltikään lopu, Virta kiteyttää.