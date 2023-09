Tänään TV:ssä: Näin ansiosidonnaisen heikennykset vaikuttavat Iiron toimeentuloon – "Saatamme joutua myymään asuntomme"

Hallitus kaavailee merkittäviä leikkauksia työttömyysturvaan. Leikkauslistalla on ansiosidonnainen päiväraha, johon on tämän hetken tiedon mukaan tulossa useita heikennyksiä. Keikkatyötä tekevä Iiro Peltonen on huolissaan oman toimeentulonsa puolesta jatkossa.