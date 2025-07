Voisiko Palestiina-kysymys kaataa hallituksen? Arvio: Katse kohdistuu kristillisdemokraatteihin ja perussuomalaisiin

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen sanoo, että pallo Palestiinan valtion tunnustamisen suhteen on nyt hallituksella.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi aiemmin STT:lle toivovansa, että Suomi tunnustaa Palestiinan. Hallituksessa kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset vastustavat ajatusta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok). kertoi MTV Uutisille, että Lähi-idän tilanteesta keskustellaan hallituksessa ja presidentin kanssa.

"Pallo on hallituksella"

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkasen mukaan Stubbin kommentti asettaa pääministeri Orpon ja koko hallituksen vielä hieman hankalampaan tilanteeseen kuin missä he tähän asti olivat.

Loikkasen mukaan Stubb on tähän asti sanonut, että Suomi odottaa oikeaa aikaa tunnustamisen tekemiseksi. Nyt hän on sitä mieltä, että tuo aika on tullut. Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa.

– Presidentin kanta on nyt selvillä ja nyt pallo on hallituksella. Tarvitaan hallituksen kanta.

Kristillisdemokraatit saattaisi jopa lähteä hallituksesta

Jollekin voi herätä mieleen kysymys siitä, voisiko hallitus jopa kaatua Palestiina-kysymyksen myötä. Loikkanen sanoo, että katse tässä kohdistuu perussuomalaisiin ja kristillisdemokraatteihin.

– Erityisesti KD voisi kyllä hallituksen jättää, mikäli tämä esitys tehtäisiin, hän sanoo.

Loikkanen arvioi myös, että se olisi myös kristillisdemokraateille kova paikka muun muassa sen takia, että puolueella on nyt historiallisesti kaksi ministeriä.

Jos kristillisdemokraatit jättäisi hallituksen, olisi hallituksella edelleen niukka enemmistö.

Opposition SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen sanoi aiemmin torstaina MTV Uutisille, että pääministeri Orpon tulisi hakea Palestiinan tunnustamiselle tukea eduskunnasta. Hänen mukaansa kysymys uhkaa käydä Suomelle jo kiusalliseksi.

Yksi vaihtoehto voisi Loikkasen mukaan olla myös se, että hallitus tekee esityksen tunnustamisesta, mutta asettaa sen ehdot niin tiukoiksi, että käytännössä ne eivät tule toteutumaan.

Näin Suomi voisi liittyä kumppaneiden joukkoon, mutta ei välttämättä ajattaisi perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja ulos hallituksesta.

– Vasta jos ehdot todella toteutusivat ja tunnustamisen aika todella tulisi, ehkä siinä vaiheessa olisi myös todella hallituksen kohtalon hetki ja varmaan siinä vaiheessa sitten KD lähtisi lätkimään, Loikkanen arvioi.

Mitä ajatuksia Tuppuraisen lausunnot herättävät ja miksi kysymys Palestiinan tunnustamisesta oikeastaan herättää eriäviä mielipiteitä? Katso koko keskustelu yltä.