Puheenjohtaja Virta haluaa Venäjälle heti kovia lisäpakotteita.

Vihreiden johtohahmot patistivat lauantaina Suomea ja Euroopan unionia määrätietoisiin toimiin Ukrainan tukemiseksi ja Venäjän vastustamiseksi.

Puoluevaltuuston kokouksessa Kotkassa puhunut puheenjohtaja Sofia Virta piti Venäjän perjantaista ilmatilaloukkausta Virossa törkeänä ja provosoivana ja kiitteli sotilasliitto Naton varmaa ja päättäväistä toimintaa tapauksessa.

– Venäjän viimeaikainen toiminta korostaa jälleen sitä, että tuen Ukrainalle pitää edelleen jatkossakin olla horjumatonta ja Venäjälle pitää asettaa lisäpakotteita – riittävän kovaa ja heti, Virta sanoi Kotkassa.

Virta esitti puheessaan myös, että Naton edellyttämästä puolustusmäärärahojen nostosta osa kohdistettaisiin Suomen koulutusjärjestelmän vahvistamiseen, sillä näin Suomi pystyisi paremmin vastaamaan Venäjän käymään informaatiosotaan.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen puolestaan kiitteli puheessaan suomalaisten puolueiden yksimielisyyttä Ukrainan tukemisessa.

Hän patisti Suomea osallistumaan Ukrainan turvallisuusjärjestelyihin mahdollisimman varhain ja mahdollisimman vahvasti.

– On Suomen oman turvallisuuden etu, että Putin pysäytetään jo 1 000 kilometrin päässä Ukrainassa eikä kenties joskus vasta omalla rajallamme 50 kilometrin päässä, Tynkkynen painotti Kotkassa.

"Putin pelkää demokratiaa"

Europarlamentaarikko Ville Niinistö sanoi puheessaan, että Venäjä testaa Euroopan unionia ja Naton jäsenmaita hybridioperaatioillaan ja haluaa saada eurooppalaiset epävarmoiksi, pelokkaiksi ja keskenään riiteleviksi.

– Pohjimmiltaan kyse on demokratian ja autoritäärisen vallan välisestä taistelusta. Venäjä haluaa nujertaa eurooppalaisen demokratian: se tekee sitä hyökkäämällä Ukrainaan, se tekee sitä rahoittamalla hajottavia voimia Euroopan unionin jäsenmaiden sisällä. Sillä se, mitä Putin pelkää on demokratian voima: siksi hän sitä jatkuvasti mollaa, Niinistö sanoi.