Haavisto kertoo 5 syytä, miksi Suomi teki täyskäännöksen Natoon hakemisen suhteen

Uhka kiistanalaisten aseiden käytöstä ja siviilien vainot

”Sodan käänteitä on lähes mahdotonta ennustaa”

Suurlähettiläskokouksessa käsitellään Ukrainan sodan vaikutuksia. Haaviston mukaan sodan käänteitä ja kestoa on vaikea ennustaa, sillä kummallakaan osapuolella – Venäjällä tai Ukrainalla – ei ole kykyä ratkaista sotaa nopeasti, joten meidän on varauduttava tukemaan Ukrainaa ehkä vielä pitkään. On myös Ukrainan päätös, milloin se on valmis neuvottelemaan rauhasta Venäjän kanssa.