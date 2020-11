Viestintäammattilainen Jussi Halla-Ahon pyrkimisestä Helsingin pormestariksi: "Haluaa maksimoida näkyvyyden – Perussuomalaiset pärjää kuntavaaleissa yllättävän hyvin"

– Uskoisin, että tämä on keino saada maksimaalinen näkyvyys johtaa puoluetta koko maassa. Irvileuat sanovat, että maakuntien kiertäjälle on kiusallista tulla Helsinkiin, mutta sen puolueen kohdalla moni muukin pelisääntö menee vähän toisin, Erola sanoi.

Jussi Halla-aho: "Perussuomalaiset pyrkii suurimmaksi puolueeksi Helsingissä"

Häneltä kysyttiin Uutisaamussa tämän jälkeen, haluaako hän itse aidosti lähteä pormestarikisaan, vai lähteekö mukaan vain siksi, että jonkun on pakko. Halla-aho ei vastannut kysymykseen suoraan.

– Kokoomuksella on monella tapaa ongelmia myös maakunnissa. Tampere on täysin auki, samoin Helsinki. Perussuomalaiset pärjää varmasti yllättävän hyvin. Heillä on hyvä ehdokasasettelu maakunnissa, Erola sanoi.