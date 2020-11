Näin kokoomuksen Orpo laukoo MTV:n Uutisextrassa Helsingin kuumasta pormestaripelistä: "Ääni Perussuomalaisille on ääni punavihreälle pormestarille"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on Helsingissä ehdokkaana pormestariksi ja hän on ilmoittanut tavoittelevansa erityisesti konservatiivisten kokoomuslaisten ääniä.

– Äänestäjän kannattaa miettiä, minkälaiseen lopputulokseen se (Halla-ahon äänestäminen) tässä pormestarivalinnassa johtaa. Ääni Perussuomalaisille on itse asiassa ääni punavihreälle pormestarille. Toisaalta vihreiden kannatuskäyrät ovat alaspäin. Hallitusvastuu ei tunnu heille sopivan, Orpo pohtii.

Vapavuoren päätös oli pettymys

Kokoomuksen on löydettävä vielä oma pormestariehdokas Helsingissä, koska nykyinen pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ei enää lähde ehdolle.

– Janne on ollut erinomainen pormestari Helsingille ja on edelleen. Tietysti tämä oli pettymys. Hieman osasin tätä odottaa, kun olen hänen kanssaan käynyt keskusteluja matkan varrella. Se oli menetys meille, mutta kokoomus on ja tulee olemaan Helsingin suurin puolue, Orpo sanoo.