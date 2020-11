Halla-aho latasi suoria sanoja Vapaavuoresta: "Maahanmuutto on täysin sokea piste hänelle – tänne voi muuttaa veronmaksajien elätettäväksi loppuelämäkseen"

Halla-ahon mukaan kunnallisvaalien asetelma on muuttumassa entistä henkilöityvämpään suuntaan.

– Helsinki on ottanut käyttöön niin sanotun pormestarimallin. Valtuusto valitsee pormestariksi vaaleissa eniten ääniä ja valtuustopaikkoja saaneen puolueen nimeämän pormestariehdokkaan. Tämä tekee kunnallisvaaleista osittain henkilöityvät vaalit. Käytännössä tämä pakottaa kaikki suuren puolueen asemaa tavoittelevat puolueet asettamaan oman pormestariehdokkaan.

Halla-aho kritisoi nykyistä maahanmuuttolinjausta

Halla-aho on pormestarikisan kampanjavideossaan todennut, että Helsingin ei tarvitse olla monikulttuurinen. Tämä on herättänyt kysymyksiä.

– Helsingin nykyinen johto ja nykyiset suuret puolueet ovat yksimielisiä siitä, että Helsingin tulee edistää niin sanottua kansainvälisyyttä eli monikulttuurisuutta ja maahanmuuttoa. Me näemme että tämä on suurelta osin kielteinen ilmiö.

Perussuomalaiset jakavat maahanmuuton kahteen luokkaan

– Meidän visiomme Helsingistä on se että Helsingin tulee ennen kaikkea olla viihtyisä, turvallinen ja kohtuuhintainen asuinpaikka omille asukkailleen. Ja myös houkutteleva paikka sellaisille maahanmuuttajille, jotka elättävät itsensä työllään.

– Maahanmuuton edessä on Suomessa perinteisesti nostettu kädet pystyyn. On haluttu luoda yleisölle sellaista kuvaa, että kyseessä on jokin luonnonilmiö, joka tapahtuu täysin meistä riippumatta. Tällä tietysti paetaan vastuuta. Perustellaan se, miksi ei tehdä mitään.