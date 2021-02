"Sanna Marin osaa nyt jotain, mitä muut eivät osaa" – Pöllöraati puntaroi kuntavaaliasetelmia ja Kirsi Pihan pormestariehdokkuutta: "Hän jalomielisesti suostui"

– Sanna Marin on puoluettaan suurempi. Hän osaa nyt jotain, mitä muut eivät osaa, Kemppainen totesi.

– Voisi ajatella, että SDP on nyt lähtenyt ihan omalle radalleen. Olisiko se sitten koronan vaikutusta, (jonka sdp) hallituspuolueena hoitanut hyvin ja Marin loistaa tähtenä, joka säteilee myös sdp:n kannatukseen, hän totesi.

– Miten eläkeläiset? Katsovatko he, että Marin ja Krista Kiuru rankaisivat vai pelastivatko he heidän henkensä?

Ps lentää, vihreät kyntää

– Maria Ohisalon aikana vihreät eivät ole olleet lennossa. Ville Niinistön ja Touko Aallon aikana asiat olivat ihan toisin. He puhuivat, että ovat valtakunnan ykköspuolue, pääministeripuolue. Näin ei nyt ole.

– He varmasti menestyvät pääkaupunkiseudulla, mutta maakunnissa voi olla tosi vaikeaa, Kemppainen jatkaa.

Sen sijaan perussuomalaisten menestys gallupeissa on ollut niin vakuuttavaa, että edellisten kuntavaalien 8,8 prosentin tulokseen on todennäköisesti tulossa reipas korotus.

– Perussuomalaisten kannatuksen tuplaantuminen on käsittämätöntä. Muiden puolueiden kannatus ei ole niinkään muuttunut, paitsi keskustan, mutta koska yksi on tuplannut, niin se on ottanut kaikilta muilta, Moilanen arvioi.