Vieläkö uskaltaa ostaa dieselauton?

Dieselautojen ensirekisteröinnit ovat laskeneet Suomessa tasaisen vahvasti viime vuosina. Ukrainan sodan nostettua dieselin hintaa entisestään, on moni saattanut miettiä, vieläkö dieselauton ostamisessa on järkeä.

Kalenojan mukaan dieselautot ovat olleet perinteisesti hyvä vaihtoehto paljon ajavalle. Mutta vieläkö asia on näin? Katso artikkelin yläpuolella olevalta videolta Kalenojan arvio tilanteesta.

Valikoima pienentynyt

Uusia dieselautoja ei ole tarjolla kaikkein pienikokoisimmista malleista kiinnostuneille samaan tapaan kuin vielä muutamia vuosia sitten. Syynä ovat kiristyneiden päästövaatimusten seurauksena nousseet valmistuskustannukset, mikä on pakottanut monet valmistajat luopumaan dieselvaihtoehdoista kooltaan pienemmissä ja katteeltaan vaatimattomammissa autoluokissa.

– Tämä on käytännössä johtanut siihen, että vain niihin kookkaimpiin malleihin, joissa on kalliimmat hinnat, on kannattanut laittaa SCR-laitteistoja, jotka poistavat typenoksideja tai EGR-laitteistoja, jotka vähentävät hiukkaspäästöjä, Kalenoja kertoo.