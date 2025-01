Autokaupassa myllertää: Joko sähköautojen hinnat romahtavat?

Ensirekisteröintitilastojen mukaan autokauppa sakkaa yhä. Sähkö kuitenkin lisää suosiotaan.

Kuluttajien luottamus talouteen on ollut miinusmerkkinen jo pidempään. Yksi ala, jossa se on konkreettisesti näkynyt jo monta vuotta on autokauppa.

Vaikka sähkö käyttövoimana kasvattaa suosiotaan, kokonaisuudessaan autojen ensirekisteröintien määrä jäi 15,4 prosenttia vähäisemmäksi kuin edellisenä vuonna. Kaikista ensirekisteröidyistä henkilöautoista ladattavia oli kuitenkin jo 49,6 prosenttia.

Julkisuudessa on nostettu esille, että EU:n uudet päästötavoitteet vaativat autovalmistajia myymään entistäkin enemmän sähköautoja. Tämän on uskottu alentavan jo ennestään laskussa olevien sähköautojen hintaa rajusti varsinkin loppuvuonna. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala ei jäisi kuitenkaan odottamaan hinnanalennuksia.

– En usko, että tullaan näkemään mitään isoja hinnanalennuksia tämän takia. Panostus uuteen teknologiaan, mitä päästörajat, sähkö ja uudet turvallisuusasetukset vaativat, maksaa, Lausala kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Lausalan mukaan on totta, että kun EU:n päästörajat alenevat, myös autovalmistajille tulee tarve laskea omien autojensa keskipäästöjä ja panostaa sähköautoihin. Valtavia hinnanalennuksia hän ei kuitenkaan näe tulevaisuudessa.

– Ehkä ennemmin tullaan näkemään edullisempia ja pienemmän kokoluokan sähköautoja, eli tulee sellaisia autoja, jotka ovat koko kansan saatavilla.

Pomppaako bensan hinta?

Bensa- ja dieselautojen omistajia on peloteltu viime aikoina bensan hinnan rajulla kallistumisella. Alkutalvesta väännettiin fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta, jota koskeva lakiesitys myös nuijittiin eduskunnassa läpi. Keskusta ennusti tuolloin bensan hinnan nousevan melkein eurolla.



Lausala ei kuitenkaan usko bensan kallistuvan ensi vuonna. Raakaöljyn hinta on laskussa ja maailmantalous ei ole vieläkään lähtenyt käyntiin, etenkään Kiinassa, Lausala perustelee.

– Tässä on epäsuhta, eli tuotantoa on enemmän kuin kysyntää, ja silloin hinnat yleensä laskevat.

Lausalan mukaan kotimaiset toimet, kuten jakeluvelvoitteen nostaminen, vaikuttavat bensan hintaan vain marginaalisesti.

– Kyllä olisin bensa-autoilijana tai diesel-autoilijana hyvin rauhallinen. Ei ole odotettavissa mitään merkittäviä bensan hinnan nousuja tänä vuonna.

Lue myös: