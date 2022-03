Ammattikuljettaja Petri lopettaa työt, jos dieselin hinta ei laske: "On kannattavampaa olla työtön"

– Näillä näkymin lyön hanskat tiskiin. Työnteko ei kannata näillä hinnoilla. On kannattavampaa olla työtön.

Kuljetusalalla vuodesta 1985 toiminut Kauppinen pohtii vakavasti työttömäksi jäämistä ja oman auton laittamista seisontaan. Syynä on tämänhetkinen dieselin hinta.

Kauppisen mukaan työmatkat dieselkäyttöisellä autolla tulevat niin kalliiksi, että on järkevämpää "olla työttömänä ja syljeskellä kattoon".

Työmatkoihin parikymppiä päivässä

Kauppisen työmatka on suuntaansa noin 50 kilometriä. Hänellä on henkilökohtaisessa käytössään dieselkäyttöinen Audi, joka kuluttaa noin 10 litraa dieseliä sadalla kilometrillä.

Dieselin hinta on ollut nousussa ja sodan seurauksena keskihinta on noussut yli kahteen euroon. Helsingissä on nähty jopa 2,6 litrahintaa.