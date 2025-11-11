Odotukset eilen Brasilian Belémissä alkaneelta YK:n ilmastokokoukselta ovat matalat, mutta valopilkkujakin on.

Vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen sanoo suoraan, että eilen Brasiliassa käynnistyneeltä YK:n ilmastokokoukselta odotetaan "hyvin vähän".

– Odotukset on aika matalalla. Osittain sen takia, että kokouksen virallinen asialista on aika köykäinen, osittain jännitteisen maailmanpolitiikan tilanteen takia, Tynkkynen kertoi Huomenta Suomessa.

Pariisin ilmastosopimukseen sitoutuneilla mailla tämä vuosi on takaraja tuoda pöytään omat uudet päästötavoitteensa koskien vuotta 2035. Monilla tämä on edelleen tekemättä, toisilla tavoitteet ovat jääneet laihoiksi.

Erot maiden välillä ovat suuria.

– Ehkä selvimmin se näkyy juuri kahden maailman suurimman saastuttajan eli Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, Tynkkynen sanoo.

Yhdysvallat Trumpin johdolla on irtisanoutumassa Pariisin sopimuksessa kokonaan.

– Se ei lähetä ilmastokokoukseen edes mitään korkean tason valtuuskuntaa, vaan pyrkii päinvastoin purkamaan ilmastopolitiikkaa minkä parhaansa pystyy, Tynkkynen kuvailee.

– Kiina samaan aikaan on tuonut uudet päästötavoitteet pöydälle.

Tynkkysen mukaan Kiinassa esimerkiksi liikenteen sähköistyminen sekä investoinnit tuuli- ja aurinkovoimaan etenevät "kovaa vauhtia".

– Kiina on tehnyt hyvin selväksi, että Yhdysvaltain päätöksistä huolimatta Kiina pitää kiinni tästä ilmastopolitiikan linjasta.

Jos Brasilian kokous jollain tavalla epäonnistuu, onko sillä mitään merkitystä, kun kerran odotuksetkaan eivät olleet korkealla?

– Jos tällaisena jännitteisenä maailmanpolitiikan aikana maailman maat kykenevät yhteistyöhön edes ilmastoasioissa, niin se on myönteinen merkki, Tynkkynen vastaa.

Mikäli edistystä ei tule, pallo ikään kuin palautuu valtioiden tasolle.

– Eli pitää sitten vaan puskea eteenpäin ilmastotyössä kansallisesti.

Kaikkea toivoa ei ole heitetty. Tynkkynen muistuttaa, että nykysitoumuksilla ilmaston lämpenemisen rajoittaminen on merkittävästi paremmassa tilanteessa nyt kuin vielä 10–20 vuotta sitten.

– Nyt ollaan matkalla jonnekin kahden-kolmen asteen välille, ja se on paljon alhaisempi taso kuin neljä astetta, johon oltiin matkalla vielä jokin aika sitten.

– Tietysti samaan hengenvetoon on sanottava, että kyllähän se tahti on tuskaisen hidas, ja ymmärrän turhautumisen näitä ilmastokokouksia kohtaan, Tynkkynen lisää.

1,5 asteen lämpenemistä on pidetty pitkään ilmaston kannalta kriittisenä rajana.

– Kyllä se on siinä mielessä menetetty, että joka tapauksessa sen yli mennään. Mutta periaatteessa on vielä mahdollista mennä sen kuumenemisen yli ja sitten peruuttaa sieltä mahdollisimman lähelle sitä 1,5 astetta. Siihen kannattaa pyrkiä, Tynkkynen sanoo.

Huomenta Suomessa Tynkkysen kanssa vieraili myös SPR:n terveyden asiantuntija Terhi Heinäsmäki, joka avasi videolla, mitä terveydellisiä haittoja jatkuvassa helteessä elämisestä aiheutuu.