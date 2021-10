Vihreiden tuleva sijaispuheenjohtaja Iiris Suomela Uutisextrassa: Pääministerin ja hallituksen julistettava ilmastohätätila Suomeen

– Kyllä ja me olemme tätä jo pitkään esittäneet vihreissä. Helsinki on julistanut ilmastohätätilan ja Suomen olisi aika seurata perässä. Presidentti Niinistö piti tätä esillä YK:n yleiskokouksessa. Nyt olisi hallituksen ja pääministerin paikka todeta, että meillä todella on käsillä hätätila, Suomela sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Suomelan mukaan ilmastotoimia puuttuu edelleen ja hätätilan julistaminen aktivoisi koko yhteiskunnan toimimaan ilmastokriisiä vastaan.

– Tässä ei pelkästään tarvita valtakunnan tason toimia, vaan yrityksiä, järjestöjä, kuntia ja kaikki suomalaiset tarvitaan ilmastotalkoisiin.

Elokapinallisten tavoitteena on ollut, että Suomi olisi hiilineutraali jo neljän vuoden päästä eli 2025. Suomela pitää tätä tavoitetta haasteellisena. Vihreät on ajanut hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraali vuonna 2035.

– Se 2025 on haastava, koska se käytännössä vaatisi, että me todella nopeasti lähdettäisiin ajamaan alas omaa energiatuotantoa. Vuosi 2030 on jo paljon saavutettavampi. Se myös noudattelee niitä linjoja, joihin Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksessa. Se pitäisi meidät puolentoista asteen polulla, joka nyt on se kansainvälinen tavoite. Meidän vihreiden tavoite 2030 olisi huomattavasti mahdollisempi kuin tämä 2025, Suomela linjaa.

Sisäministeri Maria Ohisalon tavoin Suomela ei ota suoraan kantaa Elokapina käyttämiin laittomiin keinoihin asiansa edistämiseksi. Perjantaina poliisi poisti mielenosoittajia valtioneuvoston linnan portailta. Mielensosoittajat ovat katkaisseet myös liikenteen Mannerheimintiellä ja Pitkälläsillalla Hakaniemessä.

– Ilmastonmuutoksen torjunnan ei pitäisi olla kiinni siitä, mitä mieltä on joidenkin aktivistien käyttämistä keinoista, vaan se on kiinni niistä faktoista, että tämä on ihmiskunnan suurin haaste tällä hetkellä.

– Meille poliitikoille se tärkein viesti on se, että ilmastokriisiä on torjuttava ja erityisesti nuoret kokevat tämän valtavan suurena riskinä heidän oman tulevaisuutensa kannalta, Suomela sanoo.

Ohisalolle sisäministerisijainen

Uutisextrassa puhutaan myös puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksesta, jossa päätetään vihreiden ministeriryhmän sijaisjärjestelystä maanantai-iltana.

Suomela valittiin vt. puheenjohtajaksi viime viikon perjantaina marraskuusta eteenpäin.

Sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo jää perhevapaalle loppusyksystä ja ministerisijaisuudesta päätetään omassa kokouksessa.

Iiris Suomela sanoo suoraan, että hänestä ei tule sisäministeriä.