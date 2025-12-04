Viranomaiset tekivät Yhdysvaltain Connecticutin osavaltiossa sijaitsevasta asumuksesta karmean löydön, uutisoi Fox News.
Poliisi joutui vaarallisen paikan eteen Connecticutin Stamfordin kaupungissa tiistaina.
Suureen operaatioon johtanut tilanne käynnistyi, kun 63-vuotiaan Jed Parkingtonin asunnolle häätöasiaa toimittamaan mennyt viranomainen teki ilmoituksen hätänumeroon.
Asukas linnoittautui kotiinsa eikä suostunut tulemaan ulos. Seuraavaksi mies avasi tulen poliiseja kohti, mikä johti tuntien mittaiseen piiritystilanteeseen.
Fox Newsin mukaan epäilty tulitti poliiseja kohti useita kertoja päivän aikana, ja onnistui vaurioittamaan poliisiautoja. Poliisit vastasivat tuleen omilla aseillaan.
Surullinen loppu
Piiritys päättyi, kun poliisi löysi lopulta epäillyn kuolleena asunnosta. Viranomaisten mukaan hän oli ampunut itsensä.
Asunnosta paljastui kuitenkin huomattavasti vaarallisempi ja traagisempi yllätys.
Miehen asumuksen toisessa kerroksessa lojui maatunut ruumis.
Lisäksi viranomaiset löysivät paikalta räjähteitä, kuten putkipommeja ja kranaatteja. Kuusikymppisen miehen arsenaalissa oli myös polttopulloja.
Poliisipäällikkö Timothy Shaw kuvaa tapahtunutta äärimmäisen vaaralliseksi ja traagiseksi tilanteeksi. Viranomaiset selvittävät edelleen, kuka maatuneena löytynyt vainaja on.
Oikeuden asiakirjojen mukaan häätöprosessi oli aloitettu maksamattomien asuntolainan lyhennysten vuoksi.