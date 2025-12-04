Financial Timesin lähteiden mukaan pakotteet ovat jäissä ainakin siihen saakka kunnes Yhdysvallat on saanut vähennettyä riippuvuuttaan Kiinan maametalleista.

Yhdysvallat on jäädyttänyt suunnitelmat Kiinalle vakoilun vuoksi asettavista pakotteista, jottei tuore kauppasopu vaarantuisi, kertoo Financial Times.



Lehden haastattelemien viranomaislähteiden mukaan Yhdysvallat ei myöskään aio toistaiseksi asettaa Kiinalle uusia vientipakotteita. Pakotteet on lähteiden mukaan jäädytetty ainakin siihen saakka kunnes Yhdysvallat on saanut vähennettyä riippuvuuttaan Kiinan maametalleista.

Kyberhyökkäyksiä Kiinasta käsin

Kiinalaishakkerit ovat väitetysti hyökänneet useisiin amerikkalaisiin ja kansainvälisiin telealan yrityksiin sekä ainakin yhden Yhdysvaltojen osavaltion paikallisviranomaisten verkkoon viime vuosina. Laaja kybervakoilukampanja tunnetaan nimellä Salt Typhoon.



– Minua huolestuttaa se, että kyseessä ovat oikeasti myönnytykset, jotka halutaan naamioida strategiaksi, kiteytti American Enterprise Institute -ajatushautomon Aasian turvallisuuskysymyksiin erikoistunut asiantuntija Zack Cooper.



Hudson-instituutin Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteiden asiantuntijan Michael Sobolikin mukaan Yhdysvallat lähettää nyt selkeän viestin siitä, että kauppasovun suojeleminen on kaikkein tärkeintä.



– (Kiinan presidentti) Xi on aikaisemminkin pettänyt lupauksensa Yhdysvaltojen presidenteille. Kiinan kommunistisella puolueella taas on tapana käyttää neuvotteluja strategiseen ajan peluuseen. Tätä ansaa presidentti Trumpin tulisi varoa, Sobolik sanoo.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Xi Jinping pääsivät lokakuun lopussa Etelä-Koreassa sopuun harvinaisista maametalleista, joita etenkin teknologiateollisuus käyttää.