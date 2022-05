Droneja ohjaavista nörteistä on tullut venäläisten kauhu – näin ovelasti Ukraina käyttää lennokkejaan taistelukentällä

Ukrainalaissotilas Volodymyr Demchenkon mukaan suuri osa heidän drone-piloteistaan on "nuoria nörttejä", jotka ovat tottuneet pelaamaan videopelejä – ja heidän taitojaan käytetään nyt sodassa. Hänellä ei itselläänkään ollut ennen sotaa kokemusta droneista, mutta nyt hän on edennyt niiden avulla apulaiskomentajaksi.

Kyse ei ole pelkästään sotilaslennokeista, vaan myös pienistä harrastelijadroneista. Kun kohteet on selvitetty lennokeilla etukäteen, saadaan myös tykistöstä paras hyöty. Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun tämänkaltaista robotiikkaa yhdistetään perinteiseen sotakalustoon tässä mittakaavassa.

On arvioitu, että Ukrainan armeijalla on käytössä yli 6 000 dronea, joista valtaosa on kiinalaisvalmisteisia. Demchenkon mukaan kaikissa sotilasjoukkueissa on nyt myös drone-pilotti.