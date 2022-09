Video leviää: F1-kuski paljasti Sergio Pérezille olevansa ensi kauden sivussa?

Ricciardo on ajanut McLarenilla viime kaudesta lähtien, mutta tämä sesonki on ollut häneltä todella vaisu. Ricciardolla on tältä vuodelta kasassa vain 19 MM-pistettä, kun tallikaveri Lando Norris on kaasutellut 82 pinnaa.

33-vuotiaan Ricciardon F1-tulevaisuus on usvan peitossa. Spekulaatioita on omiaan nostattamaan tuore sosiaalisessa mediassa leviävä videopätkä, joka on kuvattu viikonloppuna Hollannin GP:n yhteydessä Zandvoortissa.

– Vuosi taukoa, takaisin 2024, Ricciardo vaikuttaa sanovan vieressään kävelevälle Red Bull -kuski Sergio Pérezille.

Video on lyhyt, eikä siinä kuulu muuta keskustelua. Ei voida mennä takuuseen, että Ricciardo tarkoitti olevansa varmasti ensi vuoden sivussa – on myös mahdollista, että hän on spekuloinut vaihtoehdoilla ja sanonut aiemmin jotain muuta, mitä ensi vuonna voisi tapahtua.